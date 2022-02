Bruno Valdez descarta ser leyenda de América, pero se enorgullece de su récord goleador

“Estaban los pateadores, Richard y Valdés, después bromeaban que me confundí de Valdés, pero yo quería patear, primero porque tuve la mala fortuna del autogol y luego por vengo de una mala de racha de no jugar por una lesión y a mí me afecta mucho no jugar, no estar en la cancha porque soy muy apasionado, quisiera siempre estar en todos los partidos pero también soy consciente que tengo que ponerme a punto para darle a la gente lo que ellos quieren. Fui, agarré el balón, le dije a Cachorro que me dejara y me dijo que sí, pero me dijo que con confianza como tres o cuatro veces, y nada, fue (gol)”, compartió Valdez a TUDN.