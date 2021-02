Boy arremete contra el estilo defensivo de los Tigres en Mundial de Clubes

Uno de los ídolos históricos de Tigres , Tomás Boy , habló acerca del desempeño del equipo felino en el Mundial de Clubes y criticó que no hayan salido a atacar al Bayern Múnich en la Final del certamen de FIFA.

“Vi en el partido, con todo respeto para la propuesta, yo no podría entrar a la cancha a perder honrosamente, el mejor delantero que tiene Gignac, la mejor figura de Tigres jugó de mediocampista, no estuvo en la zona donde puede hacer daño, la única oportunidad que tuvo fue al minuto 2, no entendí esa parte, pero la actuación es buena en general, porque llegar a la final tiene mérito suficiente y jugar ante el mejor equipo del mundo en este momento era para mostrar algo más, ambición, pero en general la actuación del equipo es buena, pero quién soy yo para juzgar esa parte”, expresó uno de los máximos goleadores históricos de Tigres.