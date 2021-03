'Bofo' Bautista: "No jugamos con petardos del extranjero"

“Hasta gente que viene del Atlas sabe de la grandeza de Chivas, puros mexicanos, que no jugamos con extranjeros petardos y esa es la ventaja de un equipo cien por ciento mexicano”, compartió en entrevista con W Deportes.

El ex jugador del Rebaño no se guardó nada y también dijo que las Águilas siempre han sido beneficiadas por el arbitraje, desde que jugaba hasta ahora con el VAR.

“ Sabemos que los directivos pesan en la Federación y a mí me tocó que en varios partidos siempre estaban pitando a favor del América. Siempre ha sido así, ahora que es con el VAR, de todos modos, yo pensé que con el VAR ya no habría, pero de todos modos los árbitros van, se quedan un minuto ahí, dos, y le dan a favor del América” , declaró.

Aunque hoy estén en diferentes posiciones, América en el segundo puesto y Chivas fuera de puestos de Liguilla, el ‘Bofo’ señaló que no deben tener miedo.

“¿Cuántos les regaló el árbitro? No platican nada de eso, no asusta, sabemos que en los Clásicos todo puede pasar, a mí me tocó jugar algunos en los que veníamos muy bien y empatamos y perdimos, en los clásicos puede salir todo”, apuntó.