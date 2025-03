Eduardo Berizzo explotó en conferencia de prensa y no por la derrota de León ante Pumas , sino por los rumores que señalan que la FIFA está considerando disputar un partido entre América y LAFC para ocupar su lugar en el Mundial de Clubes .

“Levantar la mano para jugar partidos y ocupar el lugar de otro equipo me parece un gesto de una bajeza interesante, pero no conocía esta circunstancia.

“Me parece que la Federación Mexicana debería respaldar muchísimo más de lo que hace al equipo clasificado que somos nosotros, no pensar en un sustituto”.

“Yo diría lo mismo si el clasificado no fuera León. A mí me gustaría escuchar a la Federación defendernos como nos defendió el presidente de la Concacaf y es curioso que no haya sucedido”, señaló.