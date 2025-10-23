Tres jugadores descartados por América para el partido ante Mazatlán
Por lesiones, André Jardine no podrá contar con estos elementos en un duelo en el que busca su pase directo a los Cuartos de Final.
América visita a Mazatlán en el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 con la intención de conseguir el liderato del torneo y amarrar con un triunfo y sin titubeos el pase directo a los Cuartos de Final de la Liguilla del futbol mexicano.
Las lesiones han sido una constante en el esquema de André Jardine, la factura de ser un equipo contendiente y ganador en los últimos dos años, la carga de partidos y las convocatorias de sus jugadores seleccionables han hecho merma entre sus filas.
Para este partido, América no contará con Henry Martín, quien ha aplazado su regreso jornada tras jornada con la intención de no recaer de su lesión; tampoco estarán Erick ‘Chiquito’ Sánchez ni Alejandro Zendejas de acuerdo con Gibrán Araige para TUDN.
América suma tres victorias consecutivas frente a Mazatlán en calidad de visitante, una racha que pretende aumentar para enfilarse hacia la Liguilla a falta de dos juegos más para el cierre del torneo regular frente a León y Toluca.
Las Águilas llegan como sublíderes del Apertura 2025 con 30 puntos, dos menos que el líder Toluca; como visitante sólo suma una derrota en el torneo y fue en su última salida frente al Cruz Azul; el resto son tres victorias y mismo número de empates.
Además, el conjunto de Coapa llega como la tercera mejor ofensiva con 29 goles anotados y como la mejor defensiva con sólo 14 anotaciones permitidas a lo largo de 14 jornadas. El único rubro pendiente es el de los minutos de menores, donde le restan por cumplir 125 minutos.