    América

    Tres jugadores descartados por América para el partido ante Mazatlán

    Por lesiones, André Jardine no podrá contar con estos elementos en un duelo en el que busca su pase directo a los Cuartos de Final.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Tres bajas confirmadas en América para la Jornada 15 ante Mazatlán

    América visita a Mazatlán en el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 con la intención de conseguir el liderato del torneo y amarrar con un triunfo y sin titubeos el pase directo a los Cuartos de Final de la Liguilla del futbol mexicano.

    Las lesiones han sido una constante en el esquema de André Jardine, la factura de ser un equipo contendiente y ganador en los últimos dos años, la carga de partidos y las convocatorias de sus jugadores seleccionables han hecho merma entre sus filas.

    PUBLICIDAD

    Para este partido, América no contará con Henry Martín, quien ha aplazado su regreso jornada tras jornada con la intención de no recaer de su lesión; tampoco estarán Erick ‘Chiquito’ Sánchez ni Alejandro Zendejas de acuerdo con Gibrán Araige para TUDN.

    América suma tres victorias consecutivas frente a Mazatlán en calidad de visitante, una racha que pretende aumentar para enfilarse hacia la Liguilla a falta de dos juegos más para el cierre del torneo regular frente a León y Toluca.

    Las Águilas llegan como sublíderes del Apertura 2025 con 30 puntos, dos menos que el líder Toluca; como visitante sólo suma una derrota en el torneo y fue en su última salida frente al Cruz Azul; el resto son tres victorias y mismo número de empates.

    Además, el conjunto de Coapa llega como la tercera mejor ofensiva con 29 goles anotados y como la mejor defensiva con sólo 14 anotaciones permitidas a lo largo de 14 jornadas. El único rubro pendiente es el de los minutos de menores, donde le restan por cumplir 125 minutos.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Rechazo de ofertas y consideraciones, así fue la renovación de Brian Rodríguez con América

    Rechazo de ofertas y consideraciones, así fue la renovación de Brian Rodríguez con América

    1 min
    Horario y dónde ver Atlas vs. León de Jornada 14 del Apertura 2025

    Horario y dónde ver Atlas vs. León de Jornada 14 del Apertura 2025

    1 min
    Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

    Pachuca vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

    2 min
    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    1 min
    América vs. Puebla: la razón del reclamo que derivó en expulsión de Hernán Cristante

    América vs. Puebla: la razón del reclamo que derivó en expulsión de Hernán Cristante

    Relacionados:
    América

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD