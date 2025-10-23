Tres jugadores descartados por América para el partido ante Mazatlán

Video Tres bajas confirmadas en América para la Jornada 15 ante Mazatlán

Las lesiones han sido una constante en el esquema de André Jardine, la factura de ser un equipo contendiente y ganador en los últimos dos años, la carga de partidos y las convocatorias de sus jugadores seleccionables han hecho merma entre sus filas.

PUBLICIDAD

Para este partido, América no contará con Henry Martín, quien ha aplazado su regreso jornada tras jornada con la intención de no recaer de su lesión; tampoco estarán Erick ‘Chiquito’ Sánchez ni Alejandro Zendejas de acuerdo con Gibrán Araige para TUDN.

América suma tres victorias consecutivas frente a Mazatlán en calidad de visitante, una racha que pretende aumentar para enfilarse hacia la Liguilla a falta de dos juegos más para el cierre del torneo regular frente a León y Toluca.

Las Águilas llegan como sublíderes del Apertura 2025 con 30 puntos, dos menos que el líder Toluca; como visitante sólo suma una derrota en el torneo y fue en su última salida frente al Cruz Azul; el resto son tres victorias y mismo número de empates.