Pepe Riestra , presidente ejecutivo del Atlas , p resentó a Beñat San José como director técnico de cara al Clausura 2024 de la Liga MX y pidió a su afición que les exijan resultados, pues ya o es conveniente vivir solo del bicampeonato, pues a su parecer eso “hace daño”, pues hay varios jugadores que no están en su nivel.

“Dejamos de ver lo que tenemos, sigo analizando mi plantilla y no va acorde con lo que logramos, no coinciden los resultados con la plantilla que tenemos y cuando lo analizo, de los 15 jugadores en la nómina solo hay tres que están en su nivel, ¡de 15!

“Creo que tenemos buen plantel, muchos han conseguido grandes cosas, pero ya no podemos vivir de eso, por eso es importante cerrar. Me encantaría que la misma afición nos exija ya y no nos siga dando las gracias por los bicampeonatos, hace daño, se queda uno pensando que va a ser eterno esto y el futbol sigue. Creo que tiene que llegar gente nueva tiene que refrescar”, indicó Pepe Riestra en conferencia de prensa este miércoles.