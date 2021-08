“Vamos a intentar atacar y no dejar espacios, hoy no hubo hasta que nos metieron el segundo gol y jugamos con un hombre menos. Cuando jugamos once contra once fuimos mejores, pero vino un desbarajuste, jugador expulsado. No sirve de nada no dar espacios si no tienes el balón. Hoy el equipo se plantó bien, pero no estuvimos derechos para concretar las oportunidades”.