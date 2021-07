"Siempre lo he dicho, soy agradecido con la afición porque en lo personal me han tratado de muy buena manera, sé que no a toda la gente la vas a tener contenta porque hay diferentes formas de pensar, pero sí invitarlos a que confíen, nosotros como jugadores confiamos en el cuerpo técnico que tenemos, en los jugadores que tenemos, en la directiva y en todo lo que nos han dado para estar contentos y no tener ninguna distracción, así que les pido que confíen y simplemente agradecerles por todo el apoyo y esperamos que de la misma manera siga su apoyo durante todo el torneo".