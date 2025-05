"En lo que se ve de juego, sí, porque fue nuestro peor partido del año, por lejos. Muy imprecisos el equipo, falta de tiempo, de distancia, pero bueno, es así, no hay que poner excusas y ahora tenemos la posibilidad de ganar, salimos vivos. El rival lo superó, pero bueno, estos son 180 minutos, ahora tenemos que jugar en casa, tenemos ahí la posibilidad de remontar, pero bueno, tenemos que mejorar bastante el rendimiento de hoy, eso lo tenemos claro".

"Para mí, jugamos mal nosotros con la pelota, erramos pases que nosotros normalmente no erramos, somos un equipo que da 400-500 pases por partido y no creo que hayamos llegado a 150-200, entonces por ahí pasa la clave del partido, no jugamos con la pelota y también cuando la teníamos la perdíamos muy rápido, entonces habrá que ver, hablar con ellos, qué es lo que sentían, si es los 20 días sin jugar, el rival venía de 3 partidos jugando o 2 partidos seguidos, bueno, pero lo importante es que el análisis, por más que hagamos mucho análisis de este partido, lo importante es lo que viene, así que lo mejor para nosotros está por venir, quedamos vivos de este partido, entonces tenemos que descansar bien, juntar fuerzas y el sábado buscar revertir la serie".