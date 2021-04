Queda solo un partido antes de la liguilla , donde Chivas tiene un pie adentro, sin embargo, aún no está garantizada su clasificación , pero para Ángel Zaldíva r será fundamental derrotar a Tigres en la Jornada 17 no solo para entrar en buena posición a la reclasificación, sino para llegar con una racha positiva a la etapa de eliminación directa.

"Creo que cómo terminas es cómo te vienes embalando a la liguilla, a veces muchos equipos no empiezan tan bien y cierran fuerte y llegar a instancias de Semifinal y Final ; debemos cerrar fuertes este partido y recibir en casa en cualquier instancia que nos toque, no nos podemos adelantar, sabemos que la tabla está muy cerrada, debemos cerrar con todo, fuertes y eso nos da rumbo a lo que viene, que es lo más importante", dijo.

Las oportunidades para Zaldívar no abundaron desde la llegada de Vucetich y admitió que espera ser tomado más en cuenta tras el importante gol que marcó ante Atlas .

"Sí fue difícil no tener esa regularidad o minutos que uno quisiera, pero mi cabeza siempre ha estado en Chivas, 100 por ciento comprometido en estar aquí, sueño con ganar más títulos en Chivas y a pesar de que no se me había tomado en cuenta estaba comprometido con el grupo de seguir trabajando".