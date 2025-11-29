Toluca hizo valer su juego de campeón y su liderato en el torneo regular del Apertura 2025 y se metió a la casa de FC Juárez y sacó un triunfo de mérito.

Sobre todo porque vino de atrás en el marcador y de a poco fue imponiendo sus condiciones en el Olímpico Benito Juárez.

No por nada, los Diablos Rojos sumaron 37 puntos a lo largo de las 17 fecha de la competencia y, además, fueron el mejor visitante del torneo.

Ahora en el juego de vuelta, los del Estado de México buscarán cerrar su clasificación a las semifinales, luego de que solamente necesitan mantener en casa el marcador e incluso con un empate o una derrota por un gol, avanzarán.

Además, buscará ligar su juego número 13 sin caer en lo que va del torneo, todas cartas de intención rumbo a defender su título. Se sabe, también, que la posibilidad de que Alexis Vega juegue este duelo luego de su lesión es alta. Lo que sería un plus a sus posibilidades.

Por su parte, FC Juárez deberá hacer frente a sus números de visitante del campeonato en el que solo ganó dos veces y empató otras dos. Necesita vencer a los choriceros por una diferencia de dos goles para avanzar.

Horario y dónde ver el Toluca vs. Juárez juego de vuelta de Cuartos de Final

Cuándo es: El partido se celebrará el sábado 29 de noviembre en e Estadio Nemesio Diez.

Horario: El juego inicia las 7:05 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:05 pm ET, a las 7:05 pm CT y a las 5:05 pm PT.

Dónde ver: El encuentro lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN. Mientras en México en Canal 5, TUDN y ViX.