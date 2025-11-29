    Liga MX

    Horario y dónde ver el Toluca vs Juárez juego de vuelta de Cuartos de Final

    La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con este emocionante duelo.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Diablos a completar el trámite! Así puedes ver el Toluca vs. FC Juárez

    Toluca hizo valer su juego de campeón y su liderato en el torneo regular del Apertura 2025 y se metió a la casa de FC Juárez y sacó un triunfo de mérito.

    Sobre todo porque vino de atrás en el marcador y de a poco fue imponiendo sus condiciones en el Olímpico Benito Juárez.

    PUBLICIDAD

    No por nada, los Diablos Rojos sumaron 37 puntos a lo largo de las 17 fecha de la competencia y, además, fueron el mejor visitante del torneo.

    Ahora en el juego de vuelta, los del Estado de México buscarán cerrar su clasificación a las semifinales, luego de que solamente necesitan mantener en casa el marcador e incluso con un empate o una derrota por un gol, avanzarán.

    Además, buscará ligar su juego número 13 sin caer en lo que va del torneo, todas cartas de intención rumbo a defender su título. Se sabe, también, que la posibilidad de que Alexis Vega juegue este duelo luego de su lesión es alta. Lo que sería un plus a sus posibilidades.

    Por su parte, FC Juárez deberá hacer frente a sus números de visitante del campeonato en el que solo ganó dos veces y empató otras dos. Necesita vencer a los choriceros por una diferencia de dos goles para avanzar.

    Horario y dónde ver el Toluca vs. Juárez juego de vuelta de Cuartos de Final

    Cuándo es: El partido se celebrará el sábado 29 de noviembre en e Estadio Nemesio Diez.
    Horario: El juego inicia las 7:05 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:05 pm ET, a las 7:05 pm CT y a las 5:05 pm PT.
    Dónde ver: El encuentro lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN. Mientras en México en Canal 5, TUDN y ViX.

    Video De último momento: Héctor Herrera conquista a famosa actriz mexicana

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Alexis Vega pide 'regresar' en el Toluca vs. Juárez y su video se vuelve viral

    Alexis Vega pide 'regresar' en el Toluca vs. Juárez y su video se vuelve viral

    1:25
    ¿Regresa ante Juárez? Alexis Vega desata la locura en redes con este video

    ¿Regresa ante Juárez? Alexis Vega desata la locura en redes con este video

    1 min
    Así fue la reacción del Monterrey tras rumor de posible salida de Sergio Ramos

    Así fue la reacción del Monterrey tras rumor de posible salida de Sergio Ramos

    1 min
    En América olvidan el mal arbitraje y confían en la remontada

    En América olvidan el mal arbitraje y confían en la remontada

    1 min
    JJ Macías en vías de renovar con Pumas, según reporte

    JJ Macías en vías de renovar con Pumas, según reporte

    Relacionados:
    Liga MXTolucaFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX