    Liga MX

    Francisco Pumpido fue convocado por Antonio Mohamed para la ida ante Bravos

    El juvenil será suplente en el partido de ida de Cuartos de Final ante Bravos.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Pumpido, campeón con Argentina en 1986: “Nos merecemos la Copa del Mundo”

    Francisco Nery Pumpido, hijo del histórico portero de la selección argentina, podría debutar con el Toluca al ser elegido por Antonio Mohamed como suplente para el encuentro ante Juárez FC en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX.

    El defensor llegó a los Diablos Rojos para este torneo, pero solo ha tenido participación con el equipo sub-21 de los Escarlatas donde suma 966 minutos y una anotación con el cuadro del Toluca.

    Francisco Pumpido es originario de Nuevo León, México, pero su formación com futbolista la realizó en suelo argentino donde en el 2024 fue fichado por el Unión Santa Fe, incluso en 2023 fue convocado por la Selección Mexicana sub-23 para una gira por Argentina.

    Cabe destaca que para el partido de ida entre Bravos y Toluca por los Cuartos de Final del Apertura 2025, Alexis Vega no verá acción pese a ya tener el alta médica tras la lesión que sufrió en el último partido de la temporada regular.

    Video ‘Turco’ Mohamed toma una dura decisión sobre Alexis Vega

    Relacionados:
    Liga MXFrancisco PumpidoNery PumpidoTolucaFC Juárez

