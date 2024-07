Imagen Mexsport

Angel Mena of Leon during the game Atletico San Luis vs Leon, corresponding to Play In of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on November 23, 2023. <br> <br> Angel Mena de Leon durante el partido Atletico San Luis vs Leon, correspondiente al Play In del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 23 de noviembre de 2023.