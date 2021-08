Andrés Lillini: "Hay una ansiedad lógica por querer ganar"

Andres Lillini Pumas head Coach during the game Pumas UNAM vs Queretaro, corresponding to fourth round of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on August 14, 2021.



Andres Lillini Director Tecnico de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Queretaro, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Universitario, el 14 de agosto de 2021. Crédito: Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo