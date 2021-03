En febrero Tigres hizo historia al conseguir el segundo lugar en el Mundial de Clubes, algo que ningún otro equipo mexicano había logrado antes, pero así como llovieron los elogios, también hubo críticas, algo que molestó a la figura del cuadro regiomontano, André-Pierre Gignac.

Al finalizar la participación de la UANL en el certamen internacional, el francés compartió un tuit en el que aseguró que " un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano" y en entrevista exclusiva con Versus de TUDN, por fin aclaró lo que quiso decir con esa publicación.

"Les voy a decir la verdad y no tengo miedo de decirla, cuando Rayados jugó contra Liverpool yo estaba delante de la tele en Zuazua, cuando Funes Mori metió el gol, yo estaba muy contento por él, ¿y dónde está el problema? Yo no tengo problema en decir las cosas, cuando empezó todo eso de 'no dispararon al arco', no sé qué, no sé cuánto, ¡Oh que la¡

" Sean orgullosos de que Tigres representó a México, terminó en el segundo lugar y cuando después regresamos a México, insultan en todos los estadios, no pasa nada, pero cuando representamos a un país, a una liga, si queremos crecer en el futbol mexicano, si la liga tiene que crecer para que no esté en las 10 primeras o 14 primeras como lo he visto, es apoyar a los equipos que vayan al Mundial de Clubes", dijo.

Gignac, histórico del futbol neoleonés, hizo hincapié en que su tuit obedeció a un genuino sentir sobre la gente que demeritó lo hecho por Tigres en el certamen y esclareció que nunca tuvo intención de ofender a nadie.

"La cagué, hay que decir las cosas. Somos seres humanos hemos hecho muchos errores pero siempre hay que mejorar y ahora el objetivo del tuit era hacer reaccionar a la gente, un poco agresivo digamos, pero si no puedo decir las cosas que siento, por qué la gente o ustedes mismos pueden decir lo que sea sobre nosotros, críticas o halagos o lo que sea entonces, yo también necesito sacar mis cosas, entonces cuando tengo que decir algo lo voy a decir créeme.

"Todo lo que hago en la red social es bien pensado, no es generalizado. Nunca en la vida me permitiría hablar mal de los mexicanos, por cómo me recibieron, por todo lo que ha pasado desde que llegué, por cómo me tratan, mis hijos son mexicanos los dos últimos, entonces ¿para que yo voy a criticar un país que me ha recibido también? es solamente una crítica constructiva sobre el deporte, cómo se comporta la afición mexicana cuando un club mexicano está en un Mundial de Clubes, es todo".

Por otro lado, el jugador de 35 años señaló que aún no piensa en el retiro, pero reveló que le gustaría seguir formando parte de la institución universitaria de alguna manera.

"Vamos a ver cómo me siento yo, yo no quiero terminar dando lástima, no quiero terminar en la banca, no quiero terminar sin hacer goles, hasta que mis piernas corran, yo voy a estar listo. Como siempre y después de mi carrera de futbolista, pues voy a aprender si me dan la oportunidad de ser directivo en el club porque es algo que no se puede explicar, no lo puedo explicar, es algo que no me quiero ir", añadió.