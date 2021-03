Si hay algo que André-Pierre Gignac, el delantero más letal de la Liga MX, tiene claro cuando se despida de Tigres es que rechazará la solicitud de la institución para retirar el dorsal 10.

"No, eso no lo quiero para nada, porque es un número que es importante en un equipo, es un número que siempre debe estar en un grupo, es un número que es importante para muchos jugadores, entonces si me retiro y se hace eso, me voy a enojar.

"El 10 es muy importante para un jugador y para en un grupo, imagínense que estoy en la directiva, vamos por un jugador de renombre y nos pide el 10, 'ah, no pero el 10 era del señor y lo retiramos', entonces pues no, la verdad no", comentó Gignac en Versus.

Pocos saben que tras llegar a México y unirse a Tigres, Gignac no pidió usar el número 10, ya que no lo representaba en la cancha. Su intención era usar el 99 por su legado en el Marsella.

"Cuando llegué les pregunté si el nueve estaba disponible, me dijeron que era de Rafael Sobis, pero que iban a preguntarle. Entonces les aclaré que no íbamos a cambiar nada,' denme el 99', con el nueve sali de Marsella, los dos primeros años con el 10 y los tres últimos con el nueve, les dije que ese estaba bien.

"Me respondieron que iban a preguntar a la Federación y creo que en ese lapso de tiempo se fue un jugador que creo que era Burbano y dije bueno, en lugar del 99 va el 10, el número está bonito, pero no me representa.

"Hay que decir las cosas, yo soy un nueve, no me representa porque no soy nada de eso, soy más de área, tiro de derecha únicamente, entonces no me representa el 10, pero sí está bonito, empecé en todas mis redes sociales con el 10 porque es el número que más he portado en mi carrera".