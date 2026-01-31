León León vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Duelo de felinos en el Nou Camp para la Jornada 4 de la Liga MX en el que buscan romper la paridad en todos los renglones de la competencia.

Video ¡Inicia la transmisión! León vs. Tigres, en directo aquí

Para la Jornada 4 de la Liga MX el Estadio Nou Camp recibirá el encuentro de León vs. Tigres en un duelo por de más parejo, ya que ambos conjuntos se encuentran empatados casi en todos los renglones.

León llega a este encuentro tras empatart 1-1 en su visita a Pumas en la jornada anterior y colocado en el lugar nueve de la tabla al acumular cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

Por su parte, Tigres, con la misma cantidad de puntos, victorias, derrotas y empates, se encuentra una posición abajo solamente por diferencia de goles anotados y llega a este cotejo tras empatar sin goles ante Toluca antes de la pausa de la Liga MX.