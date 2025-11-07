André Jardine habló en rueda de prensa sobre el sector antiamericanista que señaló la supuesta crisis en América de cara al partido ante Toluca de Jornada 17 con miras a puestos de Cuartos de Final de la Liguilla de Liga MX.

Al ser cuestionado sobre este tema, André Jardine respondió con una sonrisa en el rostros y de manera tranquila señaló que lo que sucede fuera de los vestidores no le afecta.

"No digo nada, son libres, están haciendo bien su trabajo, probablemente consiguieron muchos likes y visualizaciones, están haciendo bien su trabajo, no pasa nada, hoy está de moda hacer recortes (de video) que te generan muchos likes.

"Pero que tengan el cuidado porque a veces la historia se los cobra, una opinión que no fue la mejor posible, no me molesta, los entiendo, cada uno hace su trabajo y yo intento hacer el mío de la mejor manera posible".

Este sábado, América se juega muy posiblemente el liderato del Apertura 2025 en calidad de visitante ante el actual campeón de la Liga MX. Una victoria y una derrota de Cruz Azul ante Pumas le darían a las Águilas el primer lugar de la general y así cerraría la ronda de Cuartos de Final en casa.

HENRY MARTÍN Y JOSÉ ZÚÑIGA, BAJAS VS. TOLUCA

Jardine se sinceró y dio a conocer que sus delanteros Henry Martín y José 'Pantera' Zúñiga no estarán listos para el crucial juego ante Toluca porque no se han recuperado como esperaban.

" Zendejas ya está disponible, entrenó toda la semana, dejo en el aire si arranca o no el partido, es importante tener esta duda ante el rival, pero ya está bien.

"Henry y Zúñiga, que eran jugadores que teníamos esperanza de ya contar con ellos... estaba vez voy a ser sincero aquí, no están para el partido, les hace falta alguna cosa aún para estar entrenando al parejo.