Video Jardine no se guarda nada y deja palabras inesperadas a Rayados

Rayados recibió y empató 2-2 con América en partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, encuentro que se disputó en el Gigante de Acero.

Las Águilas regresaron de una diferencia de dos goles para rescatar un punto en un campo difícil ante un buen equipo, así lo señaló André Jardine en la conferencia de prensa tras el juego.

“Un gran partido de dos equipos que vienen haciendo un muy buen torneo, van a estar en instancias finales. Monterrey cerca de su mejor versión desde que estoy en México, para analizar el trabajo de Domenec”.

Jardine destacó la mentalidad con la que salió el equipo para el segundo tiempo, el técnico aeguró que en el descanso el plantel estaba mal anímicamente y le sorprendió la fuerza con la que buscaron el empate.

“Un partido donde cometemos errores importantes en el primer tiempo, no hicimos un mal primer tiempo, peor con errores puntuales y 2-0 es un pecado con un equipo de este calibre suele ser fatal.

" Me gusta la mentalidad, la forma en que controlamos los nervios, el equipo entró al vestidor bastante tenso, aburrido, agitado y en el segundo tiempo volvimos más acertados para buscar el empate y me quedo con un muy buen sabor de boca al final por esta búsqueda de empatar y fuerza mental”.

Álvaro Fidalgo regresó a la actividad

Álvaro Fidalgo regresó a la actividad tras la lesión que presentó tras el juego contra Chivas, y eso le significó un mejor funcionamiento en el sector ofensivo, afirmó André Jardine.

“Hablar de Fidalgo es bien, donde ya lo conocemos, que fuera del liderazgo que tiene, experiencia y la dedicación de este club, es un referente y un jugador que da control, organizador del equipo, la pelota no le quema nunca, muy claro, lúcido y cuando está al 100 marca siempre la diferencia, ojalá pueda recuperarse, fue una semana complicada por su rodilla, fue fundamental su entrada para el empate”.