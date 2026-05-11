Liga MX Jardine rompe el silencio sobre su permanencia como DT de América tras caer vs. Pumas El técnico de las Águilas se refirió a la posibilidad de salir o quedarse en el club para la siguiente temporada tras el año complicado y la derrota ante los auriazules.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video André Jardine se sincera sobre su futuro tras ser eliminado por Pumas

El director técnico de América, André Jardine, se refirió a la posibilidad de salir o permanecer en el club luego de la eliminación ante Pumas en estos cuartos de final y un año complicado para su equipo.

Ante esto, el estratega aceptó que estar en América no es una tarea sencilla y que mientras la directiva lo considere él seguirá estando en el club.

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"El cargo del entrenador de América, es una silla siempre muy pesada y estás al servicio del patrón y del presi. Aquí voy a estar mientras ellos me quieran, mientras crean que estoy a la altura de este puesto que no es nada fácil", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Jardine no se quiso adelantar sobre si estará con el América en el Apertura 2026 y consideró que tras un descanso se deberá analizar si continua. "En este momento de descansar, un semestre muy exigente, duro con nosotros. Es momento de refrescar un poco la cabeza y después vamos a poder conversar y sentir los sentimientos de arriba, los nuestros y encontrar el mejor camino", explicó.

JARDINE REFLEXIONA TRAS PERDER ANTE PUMAS

Por otra parte, se refirió a la temporada complicada que tuvieron con eliminaciones en varios torneos y al no conseguir el título, ante esto André Jardine reconoció que hay que ser humildes y reconocer a otros rivales.