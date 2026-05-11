Liga MX André Jardine revela el estado anímico de Henry Martín en el vestidor de América Las Águilas fueron eliminados por los Pumas, el delantero tuvo en sus pies el boleto a semifinales.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video André Jardine respalda a Henry Martín tras fallar su penal ante Pumas

América quedó eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX en los Cuartos de Final a manos de Pumas en una serie de lo mejor que se ha visto en los últimos años.

En la conferencia de prensa postpartido, André Jardine fue cuestionado por el estado anímico de Henry Martín, quien falló el penalti que pudo darle el triunfo y el pase a semifinales al América.

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“ Obviamente está muy dolido, como capitán, como el gran líder que es, creo que es difícil de mencionar su dolor en este momento, pero aquí como entrenador es cuestión de enaltecer su liderazgo, de enaltecer todas las dificultades que él pasó en este semestre, las lesiones, la dificultad de ponerlo en el nivel que está hoy y fue una persona que nunca bajó los brazos, que nunca desistió, que trabajó muy fuerte para estar en este momento”.

Jardine recordó que el delantero de las Águilas fue parte fundamental en la historia reciente del equipo para conseguir los tres títulos de Liga MX de forma consecutiva.

“Sabemos la importancia que tiene, de verdad me siento doscientos por ciento representado por él, siento que el americanismo también, no es fácil erguir tres títulos consecutivos, Henry fue el principal líder de esta conquista, entonces en cuanto él esté en condiciones físicas de pelear, de representar a este club, de mi parte va a tener cien por ciento de apoyo porque es de los mejores capitanes que yo vi en mi vida, es un gran líder, un gran profesional, un gran delantero, un jugador que juega y piensa en el equipo todo el tiempo y creo que debemos el apoyo todos, todo el club, la afición sobre todo en este momento duro que él debe estar pasando”.

El nueve del América dejó el terreno de juego con un claro semblante de dolor y desconcierto mientras Rodolfo Cota lo acompañaba dándole algunas palabras de aliento.