Liga MX Henry Martín abandona C.U. devastado tras fallar penal ante Pumas El delantero mexicano tuvo en sus pies la calificación del América a las Semifinales del Clausura 2026.

Video Desgarrador: Así abandonó Henry Martín el Olímpico Universitario tras falla

Henry Martín se mostró devastado al abandonar la cancha del Estadio Olímpico Universitario tras fallar el penal con el que América pudo eliminar a Pumas para avanzar a las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

TUDN pudo captar el trayecto de Henry Martín hacia los vestidores tras el silbatazo final. El ‘9’ azulcrema se ve al borde de las lágrimas mientras Rodolfo Cota trata de consolarlo.

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Pumas estuvo muy cerca de perder una ventaja de 3-0, pero se quedó con el boleto a las Semifinales gracias a la posición de la tabla tras empatar 6-6 en el marcador global.

Tercer penal fallado en la carrera de Henry Martín

Según datos de trasnfermarkt, Henry Martín ha fallado tres penales en su carrera, todos con América y dos en el último año.

Su primer error desde los once pasos fue ante San Luis en el Apertura 2022 y el segundo fue contra Querétaro en el Apertura 2025. A diferencia del duelo ante Pumas, en aquellos partidos América logró conseguir la victoria en la fase regular.

Además de Henry Martín, Jonathan dos Santos también se conmovió por la eliminación sufrida ante Pumas y abandonó C.U. entre lágrimas y despidiéndose de la afición azulcrema.