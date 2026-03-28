Liga MX América y Tigres empatan en duelo amistoso durante la fecha FIFA Ambos equipos decidieron tener actividad antes de volver a las acciones de la Liga MX

Por: José Moreno Síguenos en Google

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América decidió aprovechar la fecha FIFA para continuar teniendo acción y este sábado el equipo empató con Tigres por pizarra de 1-1 en duelo amistoso celebrado en Estados Unidos.

En medio de una tarde donde la mayoría de los aficionados estaba atento al choque entre México contra Portugal, ambos clubes decidieron viajar al Razorback Stadium de Arkansas City, Estados Unidos, para tener actividad.

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Pantera Zúñiga puso adelante al América

En la primera mitad hubo pocas ocasiones de peligro. Las emociones fueron escasas, pero la más importante llegó por parte de los azulcremas cuando, al minuto 13, el colombiano José Raúl "La Pantera" Zúñiga estrelló el balón en el poste derecho.

Para la segunda mitad, ambos conjuntos realizaron diversos cambios, sus mejores jugadores fueron a la banca y los de pocos minutos ingresaron para otorgar las mejores emociones y que cayeran los goles.

Al minuto 57 de tiempo corrido, el mismo jugador colombiano aprovechó un estupendo pase filtrado de Patricio Salas para definir por el centro del área grande.

Tigres rescató el empate en la parte final del duelo

Al 83 y justo cuando en América saboreaban el triunfo, Juan Brunetta igualó el encuentro al rematar centro a segundo poste.

A escasos minutos de terminar el encuentro, nuevamente "La Pantera" Zúñiga apareció al aprovechar un descuido de la defensa norteña.

Uno de los defensivos rebanó el esférico, pero el portero, para evitar el tiro de esquina, intentó salvar el balón que quedó ahí listo para que el colombiano definiera. Sin embargo, el árbitro del encuentro anuló la jugada al argumentar que el balón sí había abandonado el campo.