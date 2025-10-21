    América

    América vs. Puebla: ¿Había penal sobre Alan Cervantes? Esto opina Fernando Guerrero

    Durante la primera parte del encuentro entre Águilas y la Franja se presentó la polémica.

    Raúl Martínez.
    Durante la primera parte del encuentro entre América y Puebla de la jornada 14 del Apertura 2025, se presentó una polémica jugada en la que el cuadro Azulcremas pedía penal a favor.

    Cuando se jugaba el minuto 38, Alan Cervantes cayó al piso tras pelear el balón con Luis Rey que provocó que el americanista se fuera al césped con dolor.

    Tras esa entrada el árbitro central y el VAR dejaron seguir el juego al no considerar falta alguna, sin embargo, Fernando Guerrero señaló que se tuvo que marcar la pena máxima en favor del América.

    Pisan a Cervantes, no se cae por un empujón sino por un pisotón y esto lo tiene que ver el VAR, hay un pisotón muy claro”; recalcó el analista de TUDN.

    América y Puebla se fueron al descanso sin goles, y fue el minuto 52 cuando la Franja rompió el empate con gol de Emiliano Gómez que silencio el estadio Ciudad de los Deportes.

    América vs. Puebla: EN VIVO Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2025: minuto a minuto del partido
