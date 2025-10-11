    América

    América vs. Chivas | Horario y dónde ver el Clásico Nacional amistoso

    Las Águilas y el Rebaño Sagrado aprovechan la Fecha FIFA para mantenerse a su mejor nivel y se enfrentan en amistoso en el Clásico Nacional.

    Erick Morales Baca.
    Video La Fecha FIFA vivirá una nueva edición del Clásico Nacional

    A fin de no perder ritmo debido al parón de la Fecha FIFA, América y Chivas buscan afinar detalles para la vuelta de la Liga MX y se enfrentarán en encuentro amistoso en una edición más del Clásico Nacional, luego de que recientemente se viviera el del Apertura 2025.

    Las Águilas llegan a este cotejo de cara a enfrentar a Cruz Azul en el Clásico Joven y luego de golear 3-0 a Santos, resultado que los catapultó al subliderato de la competencia.

    Por su parte, el Rebaño Sagrado, luego de una seguidilla de victorias, la última ante Pumas en condición de visitante, alcanzó el lugar nueve de la tabla, se puso en posición de buscar la Liguilla y en la Jornada 13 de la Liga MX recibirá al Mazatlán.

    HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. CHIVAS

    • Fecha: Sábado 11 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.
    • Horario: A las 9:00 pm de la Ciudad de México y a las 11:00 pm del Este, 10:00 pm del Centro y 8:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En México podrás verlo a través de la señal de TUDN; mientras que en Estados Unidos pasará por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

