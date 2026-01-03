Pachuca Club Pachuca emite reporte médico de Andrés Micolta previo al Clausura 2026 El defensa de los Tuzos sufre una dura lesión durante el entrenamiento y estará fuera de las canchas por un largo periodo.

El inicio de año no fue del todo positivo a los adentros del Club Pachuca, ya que su planeación para encarar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX d eberá ser modificada, ante la lesión de uno de sus pilares en zona defensiva.

Se trata del ecuatoriano Andrés Micolta, quien durante el entrenamiento del viernes, al patear un balón, apoyó mal la rodilla derecha, misma con la que hizo rotación que terminó en la fractura de la rótula de la misma.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, los Tuzos dieron a conocer el reporte médico de su defensa, quien recientemente había vuelto a las canchas tras recuperarse de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la misma rodilla.

"El día de ayer (viernes 2 de enero) en el entrenamiento vespertino, Andrés Micolta al golpear un balón apoya la rodilla derecha y hace un mecanismo de rotación produciéndole mucho dolor a nivel de la rodilla y fracturándose la rótula. Fue llevado a CEMA donde le tomamos radiografías, corroborando que la rótula se fracturó por la mitad y a las 10 de la noche fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Marco Acuña, colocándole tornillos para la fijación de la misma", se informó en el reporte médico emitido por el Dr. Fernando Márquez.

Tras darse a conocer la magnitud de la lesión sufrida por Andrés Micolta, también se informó el tiempo que llevará su recuperación, mismo que abarcará todo el Clausura 2026 para su retorno a las canchas.