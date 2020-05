El 26 de mayo del 2013, Águilas y Celestes protagonizaron un partido que marcó la historia moderna de la Liga MX, y el entrenador Miguel ‘Piojo’ Herrera, el ex defensa central, Aquivaldo Mosquera, y el exportero, Moisés Muñoz, hablarán sobre esa noche para TUDN, este martes 26 a las 10:00 am (11:00 am tiempo del Este).