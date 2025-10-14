Video Ojito: Esto pasa con Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Cruz Azul vs. América

América recibió buenas noticias este martes de cara al Clásico Joven ante Cruz Azul que se disputará el próximo sábado 18 de octubre en el Estado Olímpico Universitario en duelo de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

Zaritzi Sosa reporta para TUDN que André Jardine recuperó tres piezas importantes de la ola de lesionados que azotó a las Águilas en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Jonathan dos Santos podrían volver a la cancha frente a La Máquina luego de que este martes se reincorporaran a los entrenamientos azulcremas.

Por su parte, Henry Martín y Alejandro Zendejas continúan trabajando por separado, con la esperanza de que alcancen a recuperarse para la Jornada 13 o para la fecha doble contra Puebla.

La Bomba sufrió un esguince que lo ha apartado de las canchas en el último mes, mientras que Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la selección de Estados Unidos.

Hasta el momento, las bajas de América para el Clásico Joven son Isaías Violante, quien se lesionó en el amistoso contra Chivas en Estados Unidos durante la fecha FIFA; José ‘Pantera’ Zúñiga, quien se lesionó en el partido ante Santos; y Dagoberto Espinoza, quien sufrió una rotura de ligamentos y se perderá el resto del torneo.

América llega al Clásico Joven como sublíder de la Liga MX con 27 puntos, mientras que Cruz Azul marcha en el cuarto puesto con 25 unidades.