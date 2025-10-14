    América

    América recupera a Fidalgo y Saint-Maximin para Clásico Joven vs. Cruz Azul

    André Jardine comienza a recuperar piezas clave de la ola de lesionados que azotó al equipo en las últimas semanas.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Ojito: Esto pasa con Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Cruz Azul vs. América

    América recibió buenas noticias este martes de cara al Clásico Joven ante Cruz Azul que se disputará el próximo sábado 18 de octubre en el Estado Olímpico Universitario en duelo de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025.

    Zaritzi Sosa reporta para TUDN que André Jardine recuperó tres piezas importantes de la ola de lesionados que azotó a las Águilas en las últimas semanas.

    PUBLICIDAD

    Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Jonathan dos Santos podrían volver a la cancha frente a La Máquina luego de que este martes se reincorporaran a los entrenamientos azulcremas.

    Por su parte, Henry Martín y Alejandro Zendejas continúan trabajando por separado, con la esperanza de que alcancen a recuperarse para la Jornada 13 o para la fecha doble contra Puebla.

    La Bomba sufrió un esguince que lo ha apartado de las canchas en el último mes, mientras que Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la selección de Estados Unidos.

    Hasta el momento, las bajas de América para el Clásico Joven son Isaías Violante, quien se lesionó en el amistoso contra Chivas en Estados Unidos durante la fecha FIFA; José ‘Pantera’ Zúñiga, quien se lesionó en el partido ante Santos; y Dagoberto Espinoza, quien sufrió una rotura de ligamentos y se perderá el resto del torneo.

    América llega al Clásico Joven como sublíder de la Liga MX con 27 puntos, mientras que Cruz Azul marcha en el cuarto puesto con 25 unidades.

    Video ¡Qué lujo! Maximin presume su mansión

    Más sobre América

    1:16
    Ojito: Esto pasa con Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Cruz Azul vs. América

    Ojito: Esto pasa con Fidalgo y Saint-Maximin de cara al Cruz Azul vs. América

    2:25
    ¡Qué lujo! Maximin presume su mansión

    ¡Qué lujo! Maximin presume su mansión

    1 min
    Maximin presume su increíble casa en México

    Maximin presume su increíble casa en México

    1 min
    Se confirma grave lesión de Isaías Violante por el América

    Se confirma grave lesión de Isaías Violante por el América

    1 min
    América festeja 109 años de existencia con palabras de sus protagonistas

    América festeja 109 años de existencia con palabras de sus protagonistas

    Relacionados:
    AméricaÁlvaro FidalgoAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD