América conquista Houston a lado de Ángel Reyna y Daniela Espinosa

América y Fundación Televisa en alianza con Soccer Post y Green Education Foundation (GEF), inaugurarán el primer contenedor permanente de Tenis con Alas en Estados Unidos y fue la ciudad de Houston, Texas, la inaugural en un proyecto que pretende crecer.

La expansión internacional de este programa pretende colocar más de 30 contenedores en Estados Unidos y cuyos objetivos primordiales ahora son Fair Oaks, California; Eatontown, Nueva Jersey; y Mechanicsburg, Pensilvania, son los próximos puntos donde nuevos contenedores permanentes estarán listos para recibir donaciones.

La inauguración del contenedor en Houston contó con la participación del exjugador Ángel Reyna como de la exfutbolista Fer Piña, así como de la jugadora en activo Daniela Espinosa y la mascota oficial del América.

Admeás estuvieron presentes representantes de Fundación Televisa, Green Education Foundation (GEF) y Soccer Post, quienes compartieron su visión sobre la sostenibilidad, la responsabilidad social y el poder de la colaboración entre el sector deportivo y las organizaciones filantrópicas.

La instalación del contenedor permanente, el primero en Estados Unidos, del proyecto Tenis con Alas, se da dentro del marco del 109 aniversario del Club América para reflexionar sobre el valor de las prendas y el poder de la comunidad para generar cambios reales.

¿QUÉ ES TENIS CON ALAS, UN PROYECTO DE AMÉRICA Y FUNDACIÓN TELEVISA?

Es una iniciativa de Nuestras Alas, el programa de responsabilidad social del Club América, impulsado por Fundación Televisa en alianza con Green Education Foundation (GEF) que fomenta el reciclaje de textiles y alargar el tiempo de vida del calzado, cualquier tipo de ropa y prendas en desuso, con ello evitar que terminen en basureros.

El objetivo es dar un segundo uso a las prendas y fibras donadas para reducir el impacto ambiental de la industria textil, considerada una de las más contaminantes del mundo.

Cada año se generan más de 92 millones de toneladas de residuos textiles, y gran parte termina en vertederos o incinerada. La industria textil representa aproximadamente el 8 por ciento de las emisiones globales de carbono y el 20 por ciento del agua residual industrial a nivel mundial.

Tenis con Alas ofrece una respuesta concreta ante esta problemática, transformando el ciclo de la ropa bajo un modelo en el que se extienda su tiempo de vida.

Los puntos de recolección de Tenis con Alas no son contenedores comunes. Son estructuras autosuficientes creadas a partir de contenedores marítimos reutilizados, que funcionan las 24 horas del día, operan con energía solar y cuentan con sistemas de seguridad y trazabilidad.