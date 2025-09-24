Video El emotivo mensaje del América para Dagoberto Espinoza

Previo al juego ante Atlético de San Luis, el plantel del América envió un emotivo mensaje de apoyo a Dagoberto Espinoza quien sufrió una lesión en la rodilla la jornada pasada.

Tanto los jugadores titulares como los suplentes saltaron al campo del Alfonso Lastras con una pancarta con la leyenda “Dago, estamos contigo” que mostraron a las cámaras y al público presente. De igual forma los juagdores azulcremas saltaron con una playera blanca con el mismo mensaje.

Dagoberto Espinoza sufrió una rotura de ligamentos luego de disputar un balón en el partido entre América y Rayados correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Hace unos días el joven futbolista publicó un emotivo mensaje para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros y de la afición americanista donde aseguró que regresará más fuerte.