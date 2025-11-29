Video ¡Cuerpo Técnico del América señala que hay falta en gol de Berterame!

Luego de quedar eliminados en los Cuartos de Final al caer en el global 3-2 ante Monterrey, el auxiliar técnico del América, Paulo Victor, consideró que el gol de Germán Berterame pudo marcarse como falta.

"En partido eliminatorio todos sabemos que tiene un nivel de tensión muy grande, juegas con resultados muy parejos, no hay un partido con muchos goles, son siempre muy parejos, remontamos de local, teníamos un jugador más, en una jugada, para mi, que podía haber sido una falta, pero no puedo entrar en este tema, sufrimos un centro y por una falla individual".

Ante la ausencia del técnico de las Águilas, André Jardine, quien fue expulsado al final del partido por una reclamación al silbante, el auxiliar asumió también la responsabilidad del cuerpo técnico ante la eliminación de la Liguilla de la Liga MX.

" También asumimos nuestra responsabilidad del cuerpo técnico, también de los jugadores que se ha visto en el vestidor que sufrimos tres goles por errores individuales que no podemos cometer y esto nos costó una clasificación".

Finalmente, Paulo Victor aceptó que hay tristeza en el vestidor tras no lograr el objetivo de avanzar a Semifinales, pero que mantienen la cabeza en alto y ya pensando en lo que viene para los siguientes torneos en los que participe el América.