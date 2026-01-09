Liga MX Femenil América suma como refuerzo a atacante proveniente del Manchester United Las Águilas buscan goles en el Clausura 2026 y para ello sumaron a sus filas a alguien que pueda aportar a la cuota goleadora este semestre.

Con el torneo Clausura 2026 en marcha, las Águilas del América Femenil han sumado varias incorporaciones en busca del título de la Liga MX Femenil que se les ha negado desde hace tres años, cuando lo ganaron por última vez en el Clausura 2023.

Desde entonces suma cuatro subcampeonatos e hilvana dos Finales perdidas en 2025, por lo que para Ángel Villacampa es imperativo tratar de acabar con ese estigma lo más pronto posible.

De manera oficial suma seis refuerzos y el séptimo está por cerrarse, se trata de una delantera cuya carta pertenece al Manchester United pero que también jugó y consiguió títulos con el FC Barcelona.

Se trata de Geyse da Silva Ferreira, delantera brasileña de 27 años de edad y que proviene del Gotham FC, donde estuvo a préstamo por parte de las Red Devils y con el que ganó dos títulos dentro del futbol estadounidense (la NWSL) y de manera internacional (la Concacaf W Champions Cup).

Geyse, o también conocida como Pretinha, vivió un año convulso en 2025, luego de que perdiera a su hermano y declara que no se sentía cómoda en el Manchester United, con el que pese a todo ganó una FA Cup femenina.

En Brasil jugó para el Centro Olímpico y Corinthians, luego emigró a España para militar en el Madrid CFF en dos etapas, Benfica, Barcelona y Manchester United, de donde saltó a Norteamérica en calidad de préstamo a la NWSL de Estados Unidos con Gotham FC.

Si bien llega del futbol estadounidense de manera directa, su carta pertenece al Manchester United y será cuestión de horas para que se haga el anuncio oficial por parte del América Femenil para sumarse como refuerzo para la Liga MX Femenil Clausura 2026.

Estos son los refuerzos del América Femenil para el Clausura 2026, al momento: