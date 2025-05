"Tristeza es la sensación, cometimos algunos errores defensivos que ellos aprovecharon muy bien, tuvimos algunas situaciones que no supimos aprovechar o las salvó Malagón o el palo, pero en definitiva me voy conforme con la entrega y disposición de los jugadores jóvenes, no con la entrega porque me gusta ganar, ahí estuvo la diferencia, la efectividad de ellos.