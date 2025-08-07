Alexis Vega presume lujoso reloj hecho con los colores del Toluca

El crack mexicano celebró a radiar el títiulo con los Diablos Rojos pero no todo quedó allí, pues el delantero mexicano ahora presumió un lujoso reloj que tienen los colores del Toluca.

PUBLICIDAD

Se trata de un reloj Cartier Santos, cuyo precio normalmente es superior a los 7.000 dólares. En la cuenta de Instagram @dropshopmx se ve una foto de Alexis con el reloj e incluso el atacante agradeció en la misma publicación el detalle que recibió.

Previamente, el atacante mexicano de los Diablos Rojos tuvo un hermoso detalle con sus compañeros al regalarles un costoso anillo a cada uno para recordar la victoria en la Liga MX.

Según reportes, el costo de cada anillo fue de 16.000 pesos mexicanos, unos 860 dólares. Alexis Vega le dio este detalle a los jugadores del plantel y también al staff del equipo.

Alexis Vega, que en la Leagues Cup 2025 suma una asistencia en tres partidos con el Toluca que ya se clasificó a los Cuartos de Final de ese torneo, luce más enfocado que nunca y eso lo está demostrado fuera y dentro del terreno de juego.

El jugador mexicano, además, parece ya estar en la mira de algunos clubes europeos debido a sus buenas actuaciones este año.