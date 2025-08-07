    Toluca

    Alexis Vega presume lujoso reloj hecho con los colores del Toluca

    Se trata de un reloj Cartier Santos hecho a la medida, cuyo precio es superior a los 7.000 dólares.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Una belleza! Alexis Vega presume lujoso reloj con los colores del Toluca

    Alexis Vega fue uno de los jugadores destacados en el título de la Selección Mexicana en la Copa Oro y previamente lo fue con el Toluca al ganar el Clasura 2025 de la Liga MX.

    El crack mexicano celebró a radiar el títiulo con los Diablos Rojos pero no todo quedó allí, pues el delantero mexicano ahora presumió un lujoso reloj que tienen los colores del Toluca.

    PUBLICIDAD

    Se trata de un reloj Cartier Santos, cuyo precio normalmente es superior a los 7.000 dólares. En la cuenta de Instagram @dropshopmx se ve una foto de Alexis con el reloj e incluso el atacante agradeció en la misma publicación el detalle que recibió.

    Previamente, el atacante mexicano de los Diablos Rojos tuvo un hermoso detalle con sus compañeros al regalarles un costoso anillo a cada uno para recordar la victoria en la Liga MX.

    Según reportes, el costo de cada anillo fue de 16.000 pesos mexicanos, unos 860 dólares. Alexis Vega le dio este detalle a los jugadores del plantel y también al staff del equipo.

    Alexis Vega, que en la Leagues Cup 2025 suma una asistencia en tres partidos con el Toluca que ya se clasificó a los Cuartos de Final de ese torneo, luce más enfocado que nunca y eso lo está demostrado fuera y dentro del terreno de juego.

    El jugador mexicano, además, parece ya estar en la mira de algunos clubes europeos debido a sus buenas actuaciones este año.


    Más sobre Toluca

    1 min
    Jorge Sánchez tendría un pie fuera de Cruz Azul para marcharse a Toluca

    Jorge Sánchez tendría un pie fuera de Cruz Azul para marcharse a Toluca

    1 min
    Abelito presenta a 'Alexis Vega' en la Casa de los Famosos

    Abelito presenta a 'Alexis Vega' en la Casa de los Famosos

    1 min
    La verdad sobre las ofertas desde Europa y Brasil por Marcel Ruiz

    La verdad sobre las ofertas desde Europa y Brasil por Marcel Ruiz

    1 min
    'Turco' Mohamed habla de su continuidad en Toluca

    'Turco' Mohamed habla de su continuidad en Toluca

    2 min
    Los números del Apertura 2025 de la Liga MX previo a la pausa de Leagues Cup

    Los números del Apertura 2025 de la Liga MX previo a la pausa de Leagues Cup

    Relacionados:
    TolucaAlexis Vega