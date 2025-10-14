    Alexis Vega

    Alexis Vega le entra al modelaje y presume exclusivo sneaker del día de muertos

    El futbolista del Toluca se convirtió en la imagen de Jordan Brand para celebrar el día de muertos.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Qué grande! Alexis Vega le entra al modelaje y presume exclusivo sneaker

    Es conocido que Alexis Vega es gran fanático de los sneakers y la moda, y ahora sorprendió a los aficionados al convertirse en la imagen de Jordan Brand para promocionar la nueva colección de la marca para celebrar el día de muertos.

    Previo al juego de la Selección Mexicana frente a Ecuador, el futbolista del Toluca presumió en sus redes sociales los Air Jordan 4 ‘Somos Eternos’ con una serie de fotografías que fueron acompañadas con lo que representa el par.

    “La esperanza no se apaga. Y lo que parece el fin, es solo el comienzo. El Air Jordan 4 #SomosEternos representa la esperanza de volver a estar con quienes ya se marcharon”, detalló Vega.

    El diseño de estos sneakers simbolizan la transición entre vida y muerte de acuerdo con Nike, y estarán disponibles en México este 15 de octubre con un costo de 4799 pesos, mientras que en Estados Unidos se desconoce cuando saldrán a la venta.

    No es la primera vez que Jordan y Nike lanzan una colección para celebrar el día de muertos ya que en años anteriores han sorprendido a los fanáticos con diseños exclusivos para este tradicional día.

    Video ¡Espectaculares! rinden homenaje a la lucha libre con tremendos sneakers

