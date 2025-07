¿Incomoda o motiva que la gente hable sobre su pasado en Cruz Azul?

“ Sí, obvio me motiva. Más que nada es momento de trabajar, demostrar en la cancha, venir aquí, dar todo. Vengo a entregar el alma y me motiva hacer cosas muy importantes, ganar títulos aquí, dejar huella en este equipo. Lo de la gente lo entiendo, es normal, se respeta, de mi parte me toca ser profesional y dar todo cuando me toque, apoyar al equipo y estar bien”.