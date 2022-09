Marchesín afirma que lloró y “le costó muchísimo” dejar al América

"México me ha dado todo, yo siempre he sido agradecido, uno siempre debe ser agradecido en la vida. Salí llorando del América porque realmente me costó muchísimo porque fue una decisión que fue más familiar, porque yo no quería saber nada ni irme de ahí, porque era el sueño de jugar la Champions, de los que significaba la Champions, de lo que era jugar en Europa, pero América me costó mucho salir de ahí, me costó incluso años aceptar que me fui de ahí”, finalizó.