Video Estrella de la NBA revela su amor por un grande de la Liga MX

Los Philadelphia 76ers revelaron el uniforme retro que utilizarán para la siguiente temporada de la NBA, p ero lo que llamó la atención fue que se coló la playera del América en la presentación.

Y es que el basquetbolista nigeriano, Adem Bona, sorprendió al aparecer con el jersey de las Águilas en plena presentación de la nueva indumentaria de los Sixers.

El jugador de los 76ers se mostró emocionado al conocer el jersey retro que portará en la temporada 2025-2026 que recuerda a ese equipo de Philadelphia de Allen Iverson, y por unos minutos tuvo que quitarse la playera del América para tomarse unas fotografías con su nuevo uniforme.

América sigue demostrando que es seguido por estrellas de otros deportes como el jugador de la NBA, el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce y como Grande Ameriano, luchador de la WWE.