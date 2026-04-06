Liga MX A los Pumas, los deja 'tirados' el camión en Guadalajara tras empate con Chivas Luego de la igualada de la Jornada 13 de la Liga MX, tuvieron un percance vial cuando se dirigían al aeropuerto.

Video A los Pumas, los deja 'tirados' el autobús en Guadalajara tras empate con Chivas

Pumas de la UNAM tuvo un domingo por la noche aciago en Guadalajara.

Primero, luego de tener una ventaja de 0-2 ante Chivas en su juego de la Jornada 13 de la Liga MX, con dos goles de Armando 'Hormiga' González les dieron alcance sobre el tiempo con un penal.

PUBLICIDAD

Y luego, cuando se trasladaban al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México, el autobús en el que viajaban los dejó 'tirados' y debieron moverse en taxis de aplicación.

En distintos videos publicados en redes sociales, se puede ver a Efraín Juárez y a sus hombres cruzando peligrosamente el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y dejar atrás el camión que los transportaba.

Desde el otro lado de la calle, los futbolistas se apresuraron a pedir sus vehículos de aplicación para tomar el vuelo, programado, de regreso a casa.

Todo indica que el inconveniente fue por problemas en los neumáticos y finalmente, todos los miembros del club llegaron a tiempo al aeropuerto, tomaron su avión a Toluca y volvieron sin más contratiempos a la Ciudad de México.

Chivas y los de la UNAM empataron a dos goles la noche del domingo en juego de la Jornada 13 del Clausura 2026.

Los tantos de los felinos fueron de Uriel Antuna, a los 21 minutos, y de José Castillo, autogol a los 41, por los visitantes. Mientras, los locales igualaron con goles de Armando González, a los 70 y 90+12.