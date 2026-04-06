Armando González iguala a Jaime Pajarito y va por récord en Chivas
Con su doblete ante Pumas el atacante del Guadalajara llegó a 24 goles en la temporada 2025-26.
Armando González sigue encendido y haciendo historia con las Chivas luego de anotar doblete en el empate ante Pumas para llegar a 24 goles en la fase regular de la temporada 2025-26 y así, empatar a Jaime Pajarito.
En la temporada 1980-1981, Pajarito anotó 24 anotaciones algo que no había logrado algún otro jugador del Rebaño, el futbolista que estuvo cerca de igualarla fue O mar Bravo quien en la 2006-2007 marcó 22 goles.
Pero ahora, la ‘Hormiga’ logró alcanzar esa marca y podría superarla en los próximos cuatro encuentros que le quedan a las Chivas en el Clausura 2026.
Los siguientes rivales del Guadalajara son; Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana.
Cabe destacar que en la temporada 1980-1981, Jaime Pajarito culminó el torneo con 27 goles gracias a los tres tantos que consiguió en la fase de liguilla.
LA 'HORMIGA' POR EL BICAMPEONATO DE GOLEO
Con su doblete ante los Pumas, Armando González llegó a 12 goles en el presente Clausura 2026 para quedar como líder en solitario en la tabla de goleo dejando a tras a Joao Pedro.
En el Apertura 2025 la ‘Hormiga’ compartió el liderato con Joao Pedro y Paulinho con 12 anotaciones, y si el delantero de Chivas mantiene su buena racha podría convertirse en el primer bicampeón de goleo del Guadalajara.