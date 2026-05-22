    Liga MX

    Joel Huiqui le responde a Efraín Juárez sobre la ayuda arbitral al Cruz Azul

    El técnico del Cruz Azul pide no ensuciar la Final y considera el resultado en la Ida ante Pumas fue lo más justo.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video No hay que ensuciar la Final con el arbitraje: Joel Huiqui

    Después del empate sin goles registrado en la Ida de la Final de la Liga MX, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, afirmó que Cruz Azul es el menos calificado para quejarse del arbitraje como lo hizo, ya que considera está en la Final debido a errores de los colegiados.

    Ante esto, el técnico del Cruz Azul, Joel Huiqui, fue contundente y pidió que el estratega sea multado por andar hablando del arbitraje, ya que es algo que está prohibido.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    No hay que ensuciar la Final con el arbitraje: Joel Huiqui
    2:25

    No hay que ensuciar la Final con el arbitraje: Joel Huiqui

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Pumas: Efraín Juárez señala ayudas arbitrales a Cruz Azul en Liguilla
    1 mins

    Cruz Azul vs. Pumas: Efraín Juárez señala ayudas arbitrales a Cruz Azul en Liguilla

    Liga MX
    Efraín Juárez pide a los medios no tirar línea con el arbitraje
    1:04

    Efraín Juárez pide a los medios no tirar línea con el arbitraje

    Liga MX
    Efraín Juárez asegura que arbitraje ha beneficiado a Cruz Azul
    2:55

    Efraín Juárez asegura que arbitraje ha beneficiado a Cruz Azul

    Liga MX
    Keylor Navas confía en que Pumas pueda coronarse tras empate ante Cruz Azul
    1 mins

    Keylor Navas confía en que Pumas pueda coronarse tras empate ante Cruz Azul

    Liga MX
    Keylor Navas mantiene en la Final a Pumas con brutales atajadas
    1:51

    Keylor Navas mantiene en la Final a Pumas con brutales atajadas

    Liga MX
    El factor Keylor Navas razón por lo que Pumas mantuvo el cero
    1:12

    El factor Keylor Navas razón por lo que Pumas mantuvo el cero

    Liga MX
    Resumen | Emociones y cierre de alarido en el Cruz Azul vs. Pumas, Final de Ida
    6:00

    Resumen | Emociones y cierre de alarido en el Cruz Azul vs. Pumas, Final de Ida

    Liga MX
    Keylor Navas y las atajadas que salvaron a Pumas ante Cruz Azul
    1 mins

    Keylor Navas y las atajadas que salvaron a Pumas ante Cruz Azul

    Liga MX
    ¡Morales nos iba a regalar una obra de arte, pero ese balón no quiso entrar y pegó en el poste!
    0:51

    ¡Morales nos iba a regalar una obra de arte, pero ese balón no quiso entrar y pegó en el poste!

    Liga MX

    "¿Eso dijo?, tendrían que multarlo, ¿no?, no puedes hablar del arbitraje, creo".

    Sin embargo, ya en un tono más serio, el estratega de los celestes pidió no ensuciar la Final al considerar que tanteo los Universitarios como La Máquina están en esa instancia por méritos propios.

    "No hay que ensuciar la Final, ha sido una final maravillosa, me parece a mi que los dos equipos están en la Final porque se lo merecen, Pumas hizo una gran campaña, primer lugar de liga, Cruz Azul tercer lugar".

    Finalmente Huiqui se mostró seguro de que el resultado fue justo para ambos equipos y, al mismo tiempo, alabó el trabajo de Keylor Navas bajo los tres palos.


    "Lo importante es analizar, ver lo que hicimos bien, hicimos mal y enfocarnos en eso, el futbol es así, la competencia es compleja, todo mundo queremos ganar, pero no hay que ensuciar la Final, ha sido muy transparente, muy honesta y creo hoy el resultado es justo. Nos hubiera gustado ganarlo, pero tienen un gran portero y sacó todas las de gol".

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Laura Bozzo
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX