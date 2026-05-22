Joel Huiqui le responde a Efraín Juárez sobre la ayuda arbitral al Cruz Azul
El técnico del Cruz Azul pide no ensuciar la Final y considera el resultado en la Ida ante Pumas fue lo más justo.
Después del empate sin goles registrado en la Ida de la Final de la Liga MX, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, afirmó que Cruz Azul es el menos calificado para quejarse del arbitraje como lo hizo, ya que considera está en la Final debido a errores de los colegiados.
Ante esto, el técnico del Cruz Azul, Joel Huiqui, fue contundente y pidió que el estratega sea multado por andar hablando del arbitraje, ya que es algo que está prohibido.
"¿Eso dijo?, tendrían que multarlo, ¿no?, no puedes hablar del arbitraje, creo".
Sin embargo, ya en un tono más serio, el estratega de los celestes pidió no ensuciar la Final al considerar que tanteo los Universitarios como La Máquina están en esa instancia por méritos propios.
"No hay que ensuciar la Final, ha sido una final maravillosa, me parece a mi que los dos equipos están en la Final porque se lo merecen, Pumas hizo una gran campaña, primer lugar de liga, Cruz Azul tercer lugar".
Finalmente Huiqui se mostró seguro de que el resultado fue justo para ambos equipos y, al mismo tiempo, alabó el trabajo de Keylor Navas bajo los tres palos.
"Lo importante es analizar, ver lo que hicimos bien, hicimos mal y enfocarnos en eso, el futbol es así, la competencia es compleja, todo mundo queremos ganar, pero no hay que ensuciar la Final, ha sido muy transparente, muy honesta y creo hoy el resultado es justo. Nos hubiera gustado ganarlo, pero tienen un gran portero y sacó todas las de gol".