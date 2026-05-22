Liga MX Joel Huiqui le responde a Efraín Juárez sobre la ayuda arbitral al Cruz Azul El técnico del Cruz Azul pide no ensuciar la Final y considera el resultado en la Ida ante Pumas fue lo más justo.

Video No hay que ensuciar la Final con el arbitraje: Joel Huiqui

Ante esto, el técnico del Cruz Azul, Joel Huiqui, fue contundente y pidió que el estratega sea multado por andar hablando del arbitraje, ya que es algo que está prohibido.

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"¿Eso dijo?, tendrían que multarlo, ¿no?, no puedes hablar del arbitraje, creo".

Sin embargo, ya en un tono más serio, el estratega de los celestes pidió no ensuciar la Final al considerar que tanteo los Universitarios como La Máquina están en esa instancia por méritos propios.

"No hay que ensuciar la Final, ha sido una final maravillosa, me parece a mi que los dos equipos están en la Final porque se lo merecen, Pumas hizo una gran campaña, primer lugar de liga, Cruz Azul tercer lugar".

Finalmente Huiqui se mostró seguro de que el resultado fue justo para ambos equipos y, al mismo tiempo, alabó el trabajo de Keylor Navas bajo los tres palos.