Liga MX Cruz Azul vs. Pumas: Efraín Juárez señala ayudas arbitrales a Cruz Azul en Liguilla El director técnico del conjunto universitario explota por el tema arbitral y considera que los celestes se han beneficiado.

Video Efraín Juárez pide a los medios no tirar línea con el arbitraje

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, explotó en contra de Cruz Azul después de la polémica arbitral por la designación de Daniel Quintero como árbitro central para la vuelta de la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Después de la ida que culminó con marcador 0-0 entre Cruz Azul y Pumas, Juárez arremetió en contra de lo que él consideró una "osadía" de la escuadra de La Noria de alzar la voz por el tema arbitral.

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El timonel incluso numeró acciones que, a su juicio, resultaron en un beneficio para la escuadra cementera a lo largo de la disputa de la presente Liguilla del Clausura 2026.

"Ayer hablé de los árbitros, no quiero hablar mucho del tema, pero sí me sorprende que una institución como Cruz Azul, de las más importantes y grandes de este país, quieran sacar ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla, los más beneficiados son ellos.

"No hay qué olvidar ante Atlas, una mano y no la marcan, no hay qué olvidar el penal de Chivas, no hay qué olvidar la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan, y que todavía tengan la osadía de ir a quejarse, cuando ellos están aquí por esa circunstancia, si no, Chivas estaría peleando por otra circunstancia", agregó Efraín Juárez.

El estratega universitario refirió que, a su parecer, lo que hizo Cruz Azul es tratar de que el arbitraje tenga dudas o presión para pitar en est aGran Final de la Liga MX.