Liga MX Keylor Navas confía en que Pumas pueda coronarse tras empate ante Cruz Azul Keylor terminó por ser factor a favor de los universitarios, luego de sacar varios remates que iban a gol.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video El factor Keylor Navas razón por lo que Pumas mantuvo el cero

El empate en la Ida de la final del Clausura 2026 dejó sensaciones encontradas en Pumas, pero también confianza de cara al partido defi nitivo, así lo dejó claro Keylor Navas tras el duelo ante Cruz Azul.

El arquero auriazul destacó el esfuerzo del equipo durante los primeros 90 minutos, aunque reconoció que el objetivo era llevarse la ventaja.

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“Hicimos un gran esfuerzo, nos hubiera gustado ganar, pero el partido se dio así”, señaló al término del encuentro y luego de sus tremendas atajadas que lo convirtieron en el héroe del encuentro.

Keylor reconoció el nivel que mostró Cruz Azul

Navas también reconoció la calidad del rival, asegurando que el desarrollo del encuentro fue acorde a lo que esperaban en la cancha.

“Ellos son un gran equipo, no es un secreto, sabíamos que nos iban a atacar, se esperaba un partido así, ahora a recuperar, a descansar, a dar gracias a Dios y en casa dar una mejor actuación”, comentó.

Pide a la afición universitaria que confíe en el equipo

Finalmente, Navas mandó un mensaje claro a la afición de Pumas, confiando en su apoyo para el partido decisivo.

“Vamos con todo contra el rival, esperamos a nuestra afición a todo pulmón”.

Con la serie aún abierta, Pumas se prepara para disputar el encuentro de vuelta con la misión de coronarse campeón ante su gente, en un duelo que promete emociones hasta el último minuto y que podría definirse incluso en las tandas de penales.