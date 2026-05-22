Liga MX ¿Qué necesitan Pumas y Cruz Azul para ser campeón en el Clausura 2026 de la Liga MX? La Gran Final de la Liga MX tiene una modificación respecto a instancias anteriores en esta Liguilla.

Video Resumen | Emociones y cierre de alarido en el Cruz Azul vs. Pumas, Final de Ida

Pumas y Cruz Azul son los protagonistas de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y al certamen solo le queda un partido: la vuelta en la disputa por el título con la definición para el próximo campeón del futbol mexicano que ocupará el lugar del Toluca.

El partido de ida se disputó ya en el Estadio Ciudad de los Deportes, con un marcador de 0-0 y que deja todo abierto para el compromiso de este domingo.

PUBLICIDAD

Por ello, ambos equipos tienen una resolución muy sencilla para tratar de levantar el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¿QUÉ NECESITA PUMAS PARA SER CAMPEÓN DE LA LIGA MX?



El conjunto universitario busca su octavo título dentro de la Liga MX. Es uno de los llamados equipos 'grandes' y tiene la ventaja de cerrar el torneo en su casa: el Estadio Olímpico Universitario.

De hecho, la única ventaja que tiene Pumas es esa, la de la localía, ya que para la Final, no influye el factor de la posición en la tabla (los de Efraín Juárez son líderes de la Fase Regular), ni tampoco existe ya el criterio del gol de visitante.

Por lo tanto, Pumas necesita simplemente ganar por cualquier marcador.

¿QUÉ NECESITA CRUZ AZUL PARA SER CAMPEÓN DE LA LIGA MX?



La escuadra de La Noria busca su título número 10 en el máximo circuito del futbol mexicano, aunque tiene las cosas un poco más complicadas al encarar la vuelta como visitantes sin ventajas en el marcador.

Los de Joel Huiqui tienen al menos el aliciente que, en caso de empate en el marcador global, no hay coronación para Pumas.