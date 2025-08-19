Video Justo en el cora: sale a la luz el 'plan' que Messi discutió sobre su retiro

Luis Suárez, delantero del Inter Miami, hizo una fuerte revelación antes de enfrentar a Tigres en la Leagues Cup dentro de sus Cuartos de Final y que involucra el retiro del futbol profesional por parte de Lionel Messi.

El 'Pistolero' señaló que platicó ya en ocasiones con la 'Pulga' respecto a la posibilidad de que ambos elementos se retiren juntos y muy probablemente en el Inter Miami, aunque descartó que el retiro de ambos dependa exslusivamente de la decisión del otro.

"No (sus decisiones no dependen uno del otro), los dos estamos bastante grandes y cada uno tomará la decisión que sea correcta, pensando en el bien de cada uno.

"Sí puedo decir que me encantaría retirarme junto con él, llevábamos años hablando juntos y se puede dar la posibilidad, puede ser, pero depende también de mi renovación, la renovación de él y ya cada uno tomará la decisión adecuada", agregó Luis Suárez quien también tuvo palabras para Tigres, equipo con el cual disputará un pase a Semifinales del certamen que encara a equipos de la Liga MX con la MLS.

"El partido de mañana puede marcar un antes y un después anímicamente y para lo que estamos, mañana es una Final, ir con la mentalidad que nos enfrentamos a un rival fuerte, de los mejores del futbol mexicano, tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible, tapar esas virtudes que tienen, tienen debilidades, el que aproveche mejor se llevará este partido, no te puedes relajar un segundo", concluyó.