Inter Miami no contó con Lionel Messi en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, pero sí tuvo en la cancha a Luis Suárez, quien marcó dos goles para llevar al equipo flamenco a las Semifinales del torneo rumbo a su segundo título.

Las críticas por su edad han sido la constante, pero él ha demostrado su capacidad futbolística dentro de la cancha, esta vez no fue la excepción tras sus goles que encaminan al equipo hacia una nueva Final y hacia la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup.

“El equipo está enfocado en todo el partido en intentar ayudar minimizarlas cualidades del rival en este caso Tigres que tiene grandísimos jugadores. Estamos enfocados en los 95 o 100 minutos, somos un rival fuerte y lo dejamos demostrado.

“A pesar de tener la edad que uno tiene y con los compañeros que uno tiene uno sigue teniendo esa ambición de seguir ganando títulos y contagiando al equipo, jugadores jóvenes que no han conseguido muchas cosas que crean que está en uno mismo y que o depende de un solo jugador sino de todo el plantel”, dijo a Marc Crosas para TUDN tras el partido.

Ahora, Inter Miami jugará la siguiente semana por el pase a la Final de la Leagues Cup ante Orlando City luego de que el año pasado no lograra refrendar su título y en busca de conseguir para Luis Suárez su primer título fuera de la Supporters Shield.