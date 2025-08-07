Video Así puedes ver el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025

Cruz Azul se mide a Colorado Rapids donde pese a que fue hace dos juegos, buscará olvidarse del inicio catastrófico de la Leagues Cup 2025 que significó la goleada en contra ante Seattle Sounders.

La Máquina, campeona en la primera edición en la que sólo hubo Cuartos de Final y ocho equipos participantes; desde entonces no ha lucido en esta competición frente a cuadros de la MLS.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. COLORADO RAPIDS DE LA LEAGUES CUP 2025

Colorado Rapids viene de ganar a Santos Laguna y recientemente se midió a Xolos de Tijuana; será su tercer juego y último de la Fase Uno de la Leagues Cup antes de tener que reanudar en la MLS, donde lucha por meterse a zona de Playoffs.



