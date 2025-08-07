Cruz Azul
Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025
La Máquina cierra la Fase Uno del torneo entre conjuntos de la Liga MX y de la MLS.
Cruz Azul se mide a Colorado Rapids donde pese a que fue hace dos juegos, buscará olvidarse del inicio catastrófico de la Leagues Cup 2025 que significó la goleada en contra ante Seattle Sounders.
La Máquina, campeona en la primera edición en la que sólo hubo Cuartos de Final y ocho equipos participantes; desde entonces no ha lucido en esta competición frente a cuadros de la MLS.
HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. COLORADO RAPIDS DE LA LEAGUES CUP 2025
Colorado Rapids viene de ganar a Santos Laguna y recientemente se midió a Xolos de Tijuana; será su tercer juego y último de la Fase Uno de la Leagues Cup antes de tener que reanudar en la MLS, donde lucha por meterse a zona de Playoffs.
- Cuándo es el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025: el partido es el jueves 7 de agosto en el Dignity Health Sports Park.
- A qué hora es el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025: el partido comienza 18:30 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:30 horas tiempo del Este, 19:30 horas tiempo del Centro y 17:30 horas tiempo del Pacífico.
- Por dónde ver el Cruz Azul vs. Colorado Rapids de la Leagues Cup 2025: el juego lo puedes seguir en vivo por la señal de Canal 9 y TUDN en México.
