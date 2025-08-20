Horario y dónde ver el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup

Video Así podrás ver el juego entre Inter Miami y Tigres de Leagues Cup

La Leagues Cup terminó con la fase de grupos y este día se dio a conocer cómo se jugarán los partidos para la fase de cuartos de final.

En ese rol se cruzarán el Inter Miami contra Tigres, un duelo que será de los más atractivos de esta fase en el torneo entre la Liga MX y la MLS.

PUBLICIDAD

El conjunto de las Garzas clasificó a esta etapa como segundo lugar del grupo de la Major League Soccer, al conseguir ocho puntos en los tres partidos que disputó.

Mientras que los de la UANL accedieron como terceros del grupo de la Liga Mexicana al cosechar seis unidades en la misma cantidad de partidos jugados.

Horario y dónde ver el Inter Miami vs Tigres

Fecha: Este juego será el próximo miércoles 20 de agosto en la cancha del Chase Stadium, de Florida, Estados Unidos.

Horario: El partido dará inicio a las 18:00 del Centro de México, mientras que en Estado Unidos lo hará a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.