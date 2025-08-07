Monterrey
Horario y dónde ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025
Rayados cierra la Fase Uno en el Bank of America Stadium frente al cuadro de Wilfred Zaha.
Por:
Emmanuel R. Marroquín.
Video Así puedes ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025
Monterrey vs. Charlotte FC cierran la Fase Uno de la Leagues Cup 2025 en duelo inédito entre estos equipos, pues por primera ocasión medirán fuerza y previo al reinicio de sus actividades en Liga MX y MLS, de manera respectiva.
Rayados viene de enfrentar al FC Cincinnati y New York RB; además lo hace ya con la mente más cerca de la reanudación del Apertura 2025 en donde pausó con dos victorias consecutivas.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. CHARLOTTE FC DE LA LEAGUES CUP 2025
Charlotte FC, por su parte, llega de medirse al FC Juárez y Chivas y también con la mente hacia la reanudación de la MLS cuando visite al FC Cincinnati en busca de mantenerse en zona de clasificación.
- Cuándo es el Monterrey vs. Charlotte FC de Leagues Cup 2025: el partido es el jueves 7 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte.
- A qué hora es el Monterrey vs. Charlotte FC de Leagues Cup 2025: el juego es a las 17:30 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 19:30 horas tiempo del Este, 18:30 horas tiempo del Centro y 16:30 horas tiempo del Pacífico.
- Cuándo es el Monterrey vs. Charlotte FC de Leagues Cup 2025: el juego lo puedes seguir en Estados Unidos por la señal en vivo de UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
