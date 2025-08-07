    Monterrey

    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025

    Rayados cierra la Fase Uno en el Bank of America Stadium frente al cuadro de Wilfred Zaha.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025

    Monterrey vs. Charlotte FC cierran la Fase Uno de la Leagues Cup 2025 en duelo inédito entre estos equipos, pues por primera ocasión medirán fuerza y previo al reinicio de sus actividades en Liga MX y MLS, de manera respectiva.

    Rayados viene de enfrentar al FC Cincinnati y New York RB; además lo hace ya con la mente más cerca de la reanudación del Apertura 2025 en donde pausó con dos victorias consecutivas.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. CHARLOTTE FC DE LA LEAGUES CUP 2025

    Charlotte FC, por su parte, llega de medirse al FC Juárez y Chivas y también con la mente hacia la reanudación de la MLS cuando visite al FC Cincinnati en busca de mantenerse en zona de clasificación.


    • Cuándo es el Monterrey vs. Charlotte FC de Leagues Cup 2025: el partido es el jueves 7 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte.
    • A qué hora es el Monterrey vs. Charlotte FC de Leagues Cup 2025: el juego es a las 17:30 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 19:30 horas tiempo del Este, 18:30 horas tiempo del Centro y 16:30 horas tiempo del Pacífico.
    • Cuándo es el Monterrey vs. Charlotte FC de Leagues Cup 2025: el juego lo puedes seguir en Estados Unidos por la señal en vivo de UniMás, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Más sobre Leagues Cup

    1 min
    Superestrella de WWE demuestra su amor por Pumas en plena Leagues Cup

    Superestrella de WWE demuestra su amor por Pumas en plena Leagues Cup

    2 min
    André Jardine sorprende con su confesión: admite dolor y fracaso en el América

    André Jardine sorprende con su confesión: admite dolor y fracaso en el América

    2 min
    América se despide de la Leagues Cup con la cara y los penales en alto

    América se despide de la Leagues Cup con la cara y los penales en alto

    2 min
    Efraín Juárez revela amenazas de muerte para un jugador de Pumas

    Efraín Juárez revela amenazas de muerte para un jugador de Pumas

    1 min
    Luis Suárez humilla a portero debutante de Pumas y así reacciona Messi

    Luis Suárez humilla a portero debutante de Pumas y así reacciona Messi

    Relacionados:
    Monterrey