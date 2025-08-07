Video Así puedes ver el Monterrey vs. Charlotte FC de la Leagues Cup 2025

Monterrey vs. Charlotte FC cierran la Fase Uno de la Leagues Cup 2025 en duelo inédito entre estos equipos, pues por primera ocasión medirán fuerza y previo al reinicio de sus actividades en Liga MX y MLS, de manera respectiva.

Rayados viene de enfrentar al FC Cincinnati y New York RB; además lo hace ya con la mente más cerca de la reanudación del Apertura 2025 en donde pausó con dos victorias consecutivas.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MONTERREY VS. CHARLOTTE FC DE LA LEAGUES CUP 2025

Charlotte FC, por su parte, llega de medirse al FC Juárez y Chivas y también con la mente hacia la reanudación de la MLS cuando visite al FC Cincinnati en busca de mantenerse en zona de clasificación.



