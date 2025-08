Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana , confesó en plena conferencia de prensa previo al partido contra Colorado Rapids dentro de la Leagues Cup 2025 que al final no se quedó con la playera de Marco Reus, jugador del LA Galaxy .

“ Quiero aclarar eso de Reus, la verdad fue una broma de mis compañeros. Me dijeron que la quería cambiar conmigo, pero pues yo me la creí y fue por eso que dije (eso), hasta me enseñaron la playera.